Alessandro Preziosi | “‘In mezza giornata di lavoro ti danno lo stipendio di tre persone’ | questo dico a chi si lamenta nel mio settore Sono un miracolato”

(Di lunedì 30 maggio 2022) “Passo per essere uno stron*o? Lo pensano in tanti, è vero”., in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, ha mostrato tutta la sua autoironia: “napoletano e mi piace fare battute. Adoro prendere in giro le persone. Mi diverto con poco, solo che a volte sembra troppo. La mia stron***gine, o il mio essere fuori luogo, si spiega così. La butto sul surreale, sottolineo il rilo, esagero un po’”. L’attore si è anche espresso sui suoi colleghi e sulla loro tendenza a prendersi troppo sul serio: “Ormai tutti si credono chissà cosa. A chi del mio mondo si, e succede spesso,‘Hai capito o no che perditilomensile di tre persone?’ ...

Advertising

FQMagazineit : Alessandro Preziosi: “‘In mezza giornata di lavoro ti danno lo stipendio di tre persone’: questo dico a chi si lame… - donatellacanta4 : @BeppeBasciano @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni @giorgianicole83 @Libera98719905 I gioielli preziosi di Alessandro... Li adoro ?? - infooggi : Cultura e formazione. Nicola Fiorita: << grazie ad Alessandro Grande per i suoi preziosi suggerimenti | InfoOggi - Czinforma : - graz16 : @Menefreghista97 ricordo che Alessandro Preziosi la guardava molto intensamente -

Fanpage.it

Andrea Scarpa per 'il Messaggero'- bla bla baby La voce nel suo ambiente gira da tempo e con un certa insistenza, quindi si parte da lì, un po' in salita, forse, ma così non ci si pensa più. D'altra parte, ...... vorrei..." La donna è sposata dal 2014 con Mino Fulco ed è mamma di tre figli:, Andrea ... A lui inizialmente ha rubato i segreti del mestiere, mentre adesso dispensaconsigli. Alessandro Preziosi: “Miracolato, stipendio mensile di tre persone per mezza giornata di lavoro” Quando sono arrivata in questo super-spazio, ho visto una distesa morbida di prato che Alessandro mi ha detto di proteggere come la cosa più preziosa al mondo. Ho visto papaveri rossi e fiori di ...Alessandro Preziosi sui benefici connessi alla sua professione: “A chi del mio mondo si lamenta, dico: per mezza giornata di lavoro ti danno lo ...