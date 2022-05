Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 maggio 2022)DEL 29 MAGGIOORE 12.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA DUE INCIDENTI IL PRIMO SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE IN CARREGGITA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E VIA APPIA IL SECONDO SU VIA ARDEATINA CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL DI LEVA INENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INVECE RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA AURELIA PERMANGONO CODE TRA TORRINPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO RALLENTAMENTI SU VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA INFINE IL LITORALENO IL TRAFFICO E RALLENTATO SU VIA LITORANEA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E TORVAIANICA IN ...