Sinner-Rublev, ottavi Roland Garros: quando si gioca, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di domenica 29 maggio 2022) Jannik Sinner affronterà Andrey Rublev agli ottavi di finale del Roland Garros 2022. L’appuntamento è per lunedì 30 maggio, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 11.00 sul Court Suzanne Lenglen. Si tratta di un confronto assolutamente da non perdere: il tennista italiano insegue il colpaccio contro il russo, in modo da proseguire la propria avventura nel secondo Slam della stagione. Jannik Sinner ha vinto gli ultimi due precedenti con il rivale, è reduce dalla bella vittoria contro Mackenzie McDonald e vuole sognare in grande. L’altoatesino ha però riscontrato un problema fisico durante il match contro lo statunitense e la speranza è che riesca a recuperare al meglio per fronteggiare l’attuale numero 7 al Mondo. Il numero 12 del ranking ATP punta al successo per scavalcare ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Jannikaffronterà Andreyaglidi finale del2022. L’appuntamento è per lunedì 30 maggio, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 11.00 sul Court Suzanne Lenglen. Si tratta di un confronto assolutamente da non perdere: il tennista italiano insegue il colpaccio contro il russo, in modo da proseguire la propria avventura nel secondo Slam della stagione. Jannikha vinto gli ultimi due precedenti con il rivale, è reduce dalla bella vittoria contro Mackenzie McDonald e vuole sognare in grande. L’altoatesino ha però riscontrato un problema fisico durante il match contro lo statunitense e la speranza è che riesca a recuperare al meglio per fronteggiare l’attuale numero 7 al Mondo. Il numero 12 del ranking ATP punta al successo per scavalcare ...

sportli26181512 : C'è Rublev sulla strada di Sinner. Ma i precedenti sorridono a Jannik: C'è Rublev sulla strada di Sinner. Ma i prec… - Pescefreddo : @lorenzofares Incerto Rublev vs Sinner (come sta Jannik?) e Cilic vs Medvedev (perché del russo sulla terra non mi… - FiorinoLuca : @eonBirdApp @darksa0irse Basta chiedere ?? Sinner scavalca Norrie se batte Rublev qualificandosi per i QF. Tuttavia… - oknosureddit : Roland Garros: Sinner di carattere agli ottavi, ora c’è Rublev [Video] - fxIsegxd : non mio padre che definisce rublev sinner come la partita tra i 'gemelli diversi' del tennis -