Serie B, il Monza passa a Pisa ai supplementari e vola in Serie A per la prima volta nella sua storia (Di domenica 29 maggio 2022) Al termine di un match di ritorno della finale dei playoff della Serie cadetta assolutamente clamoroso, è il Monza a salire in Serie A. I brianzoli, infatti, dopo il 2-1 maturato nel match di andata al Brianteo, si sono ripetuti anche in casa del Pisa, con il punteggio di 4-3 dopo i supplementari e staccano il biglietto per la massima Serie per la prima volta nella loro storia. I padroni di casa sono scesi in campo con il 4-3-1-2 con Nicolas in porta, difesa composta da Beruatto, Hermannsson, Leverbe e Birindelli, quindi mediana con Siega, Nagy e Marin, con Sibilli a sostegno di Torregrossa e Puscas. Il Monza, invece, si è schierato con il 3-5-2 con Di ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Al termine di un match di ritorno della finale dei playoff dellacadetta assolutamente clamoroso, è ila salire inA. I brianzoli, infatti, dopo il 2-1 maturato nel match di andata al Brianteo, si sono ripetuti anche in casa del, con il punteggio di 4-3 dopo ie staccano il biglietto per la massimaper laloro. I padroni di casa sono scesi in campo con il 4-3-1-2 con Nicolas in porta, difesa composta da Beruatto, Hermannsson, Leverbe e Birindelli, quindi mediana con Siega, Nagy e Marin, con Sibilli a sostegno di Torregrossa e Puscas. Il, invece, si è schierato con il 3-5-2 con Di ...

DAZN_IT : Una promozione sfumata, poi sofferta, combattuta, desiderata e conquistata: IL MONZA È UFFICIALMENTE IN SERIE A ??… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE B MONZA PER LA PRIMA VOLTA PROMOSSO IN SERIE A #SkySport #Monza #SerieB #PisaMonza - repubblica : Pisa-Monza, in corso la finale: Berlusconi e Galliani in tribuna - mariacafagna : Il Monza in Serie A - thereal_shanghy : Ruby Tier Monza in Serie A Morirà dopo la regina, state tranquilli #berlusconi -