La corsa è stata fermata per l'incidente a Mickcon la macchina distrutta, per fortuna senza conseguenza per il pilota tedesco della Haas. Al comando c'era il messicano della Red Bull ...di Leo Turrini In nome del padre. Nella notte italiana Mickè tornato al volante di una monoposto di Formula Uno due settimane dopo ilincidente di Gedda. Lo ha fatto sul circuito dell'Albert Park, a Melbourne. Teatro nel week end del ... Schumacher, terrificante incidente al Gp di Monaco: l'auto si spezza in due, lui è illeso Bruttissimo incidente per Mick Schumacher al Gran Premio di Monaco di Formula 1. Il pilota tedesco della Haas - figlio del leggendario Micheal - si è schiantato al 27° giro contro la curva delle ...