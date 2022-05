Napoli Far West, ruba la pistola alla guardia giurata e spara contro un bar: chi è il folle (Di domenica 29 maggio 2022) ruba la pistola a una guardia giurata e la usa per esplodere diversi colpi contro alcuni ragazzi davanti a un bar. E successo poco prima di mezzanotte a Qualiano, in provincia di Napoli. L'autore del gesto è stato identificato e arrestato, mentre i quattro giovani feriti sono finiti in ospedale, due dei quali in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, Marco Bevilacqua, 37enne di Torre Annunziata già noto alle forze dell'ordine, con la minaccia di un coltello ha rubato la pistola a un vigilante, poi in sella a una bici elettrica ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro alcuni ragazzi in sosta davanti a un bar in via Rosselli di Qualiano. Ne ha colpiti 4: due sono ricoverati in prognosi riservata e in pericolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022)laa unae la usa per esplodere diversi colpialcuni ragazzi davanti a un bar. E successo poco prima di mezzanotte a Qualiano, in provincia di. L'autore del gesto è stato identificato e arrestato, mentre i quattro giovani feriti sono finiti in ospedale, due dei quali in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, Marco Bevilacqua, 37enne di Torre Annunziata già noto alle forze dell'ordine, con la minaccia di un coltello hato laa un vigilante, poi in sella a una bici elettrica ha esploso diversi colpi d'arma da fuocoalcuni ragazzi in sosta davanti a un bar in via Rosselli di Qualiano. Ne ha colpiti 4: due sono ricoverati in prognosi riservata e in pericolo ...

