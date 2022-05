Martina Trevisan ai quarti del Roland Garros: “Sorrido sul match point. Parigi è la mia seconda casa” (Di domenica 29 maggio 2022) Martina Trevisan si è qualificata per i quarti di finale del Roland Garros 2022. La tennista italiana ha sconfitto la bielorussa Aljaksandra Sasnovic in due set e si è così garantita la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi. La toscana ha replicato il risultato ottenuto un paio di stagioni fa e può continuare a sognare in grande nel secondo Slam della stagione. La 28enne è risultata impeccabile nel match giocato nella capitale francese, dove ha saputo imporsi al tie-break nel primo set dopo un confronto decisamente serrato (12-10) e poi ha risalito la china dal 5-3 nel secondo parziale, facendo festa in maniera perentoria. Martina Trevisan sta attraversando un momento magico, settimana scorsa aveva ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022)si è qualificata per idi finale del2022. La tennista italiana ha sconfitto la bielorussa Aljaksandra Sasnovic in due set e si è così garantita la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di. La toscana ha replicato il risultato ottenuto un paio di stagioni fa e può continuare a sognare in grande nel secondo Slam della stagione. La 28enne è risultata impeccabile nelgiocato nella capitale francese, dove ha saputo imporsi al tie-break nel primo set dopo un confronto decisamente serrato (12-10) e poi ha risalito la china dal 5-3 nel secondo parziale, facendo festa in maniera perentoria.sta attraversando un momento magico, settimana scorsa aveva ...

