Gazzetta – Koulibaly non vuole rompere col Napoli | ma il tetto ingaggi blocca il rinnovo

Leggi su napolipiu

(Di domenica 29 maggio 2022) Ildi Kalidouviene analizzato dadello Sport ildi 3,5 milioni di eurola trattativa. Il quotidiano sportivo sottolinea la decisione del calciatore:ha pubblica ammesso che non andrà mai allo scontro con la società, anche perché ci tiene molto al rapporto con i tifosi azzurri. Questo ovviamente non significa che non possa andare via. Ramadani ha detto che attende un incontro con De Laurentiis ed in quella fase si dovranno chiarire le cose, una volta e per tutte. Anche perchéha il contratto che scade nel 2023 ed i top club europei attendono di capire se possono concludere l’affare ora oppure, attendere una stagione per portarlo via a parametro zero....