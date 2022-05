Edoardo Tavassi, sacrificio atroce: la famiglia in Italia in lacrime [VIDEO] (Di domenica 29 maggio 2022) Edoardo Tavassi ha compiuto un gesto forte e di grande umanità verso il gruppo. Peccato che a casa in Italia non abbiano reagito bene… Edoardo Tavassi rasatura (Mediasetplay screenshot)Edoardo Tavassi ha dimostrato coraggio e sfrontatezza, ma la famiglia non l’ha presa bene. Vediamo insieme che cosa è accaduto nelle ultime ore in Italia. Edoardo Tavassi è il naufrago dell’Isola dei Famosi rimasto orfano della sorella Guendalina, che ha deciso di non accettare il prolungamento dell’avventura in Honduras. Il pubblico non ha condiviso questa decisione di ritiro anticipato di Guendalina e nemmeno quello di Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro. Dopo un primo momento di tristezza e smarrimento, ... Leggi su specialmag (Di domenica 29 maggio 2022)ha compiuto un gesto forte e di grande umanità verso il gruppo. Peccato che a casa innon abbiano reagito bene…rasatura (Mediasetplay screenshot)ha dimostrato coraggio e sfrontatezza, ma lanon l’ha presa bene. Vediamo insieme che cosa è accaduto nelle ultime ore inè il naufrago dell’Isola dei Famosi rimasto orfano della sorella Guendalina, che ha deciso di non accettare il prolungamento dell’avventura in Honduras. Il pubblico non ha condiviso questa decisione di ritiro anticipato di Guendalina e nemmeno quello di Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro. Dopo un primo momento di tristezza e smarrimento, ...

