È tossico, può rovinare la pelle e causare danni gravi alla salute. Meglio evitare di metterlo! (Di domenica 29 maggio 2022) È bello, è colorato, e tiene in ordine una parte del nostro corpo visibile a tutti. Purtroppo, però, può essere anche tossico e andrebbe usato con cautela, perché potrebbe causare danni gravi… soprattutto a noi donne! Oggi la cosa è migliorata, perché le aziende che lo producono hanno cercato di eliminare il più possibile le sostanze tossiche che lo componevano. Sarà davvero così o bisogna stare attenti? Vediamo insieme cosa propongono le ultime novità. Tossicità degli smalti – (eishaok) – curiosauro.itLo smalto è ancora tossico? Avere unghie pulite e dipinte risponde a un concetto di estetica convenzionale a cui molte donne aderiscono. Il mercato offre una vasta gamma di smalti, come: Il semipermanente. Quello normale, da poter cambiare anche tutti i giorni a seconda dell'umore. Le tip per ...

