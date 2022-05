DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: piove tanto, si parte dietro la Safety Car (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP D’ITALIA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 ORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 15.10 Sta piovendo davvero tanto. E’ il classico temporale estivo, magari durerà poco e smetterà nell’arco di 10-15 minuti. 15.09 Alle 15.16 viene fissato il giro di formazione alle spalle della Safety Car. 15.07 piove tanto adesso. E’ un vero e proprio acquazzone. 15.06 Ora riprende a piovere. Sarà una lotteria nella roulette di Montecarlo. 15.05 La partenza dietro la Safety Car obbliga i piloti a montare le gomme full wet. Tuttavia ora l’asfalto non è così bagnato, è da intermedie. 15.04 ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP D’ITALIA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 ORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 15.10 Stando davvero. E’ il classico temporale estivo, magari durerà poco e smetterà nell’arco di 10-15 minuti. 15.09 Alle 15.16 viene fissato il giro di formazione alle spalle dellaCar. 15.07adesso. E’ un vero e proprio acquazzone. 15.06 Ora riprende are. Sarà una lotteria nella roulette di. 15.05 LanzalaCar obbliga i piloti a montare le gomme full wet. Tuttavia ora l’asfalto non è così bagnato, è da intermedie. 15.04 ...

