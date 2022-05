Acqua e democrazia partecipata: i consiglieri di Civico 22 chiedono commissione congiunta (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI consiglieri di Civico22 chiedono di convocare commissione congiunta Società Partecipate, Affari Istituzionali, Trasparenza e Legalità, perché venga audito il Comitato Sannita ABC – Acqua Bene Comune. Come Civico22 siamo consapevoli di essere stata l’unica forza politica ad aver previsto nel suo programma elettorale la ripubblicizzazione del servizio idrico, come accaduto con successo a Parigi e non solo, per cui non cui non ci meravigliano le manovre preparatorie dell’attuale maggioranza per la riconferma ad Acea (Gesesa) della concessione per la gestione del servizio idrico. Sappiamo bene che sull’Acqua si sta preparando uno scontro importante tra Governo, Regione ed Enti locali nella finalizzazione della Diga di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIdi22di convocareSocietà Partecipate, Affari Istituzionali, Trasparenza e Legalità, perché venga audito il Comitato Sannita ABC –Bene Comune. Come22 siamo consapevoli di essere stata l’unica forza politica ad aver previsto nel suo programma elettorale la ripubblicizzazione del servizio idrico, come accaduto con successo a Parigi e non solo, per cui non cui non ci meravigliano le manovre preparatorie dell’attuale maggioranza per la riconferma ad Acea (Gesesa) della concessione per la gestione del servizio idrico. Sappiamo bene che sull’si sta preparando uno scontro importante tra Governo, Regione ed Enti locali nella finalizzazione della Diga di ...

