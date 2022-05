Una partita con papà, ma in carcere (Di sabato 28 maggio 2022) Dal primo giugno parte un appuntamento molto atteso: «La partita con papà», che si disputa in molti penitenziari italiani fra i padri detenuti e i loro bambini Leggi su vanityfair (Di sabato 28 maggio 2022) Dal primo giugno parte un appuntamento molto atteso: «Lacon», che si disputa in molti penitenziari italiani fra i padri detenuti e i loro bambini

Advertising

CB_Ignoranza : La Roma ha vinto la partita sul campo, ma soprattutto sugli spalti. Oltre all’esodo dei tifosi giallorossi a Tirana… - juventusfc : Chiudiamo la stagione con una bella partita ???????? Comincia #FiorentinaJuve! Powered by @bitgetglobal - Inter : Pronti per il calcio di inizio con una maglia speciale per l’ultima partita insieme a @SociosItalia come Main Jerse… - toplega : RT @Mdk942: Come si spacca una partita? Ce lo insegna Noa Lang ?? - folkvhbw : RT @strawfield01: che imbarazzo leggere i commenti di gente che segue quel famoso processo come se fosse una serie tv o una partita di calc… -