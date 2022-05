Un parco nel XIV municipio di Roma sarà intitolato al fondatore della Lego (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - Simone Signoret, Ettore Scola, Luigi Bigiarelli, le vittime di via di Vigna Jacobini e il fondatore della Lego. Sono le persone a cui verranno intitolate alcune zone di Roma. La città avrà a breve nuove vie e aree verdi che saranno dedicate a varie personalità, come l'attrice francese Simone Signoret o il regista Ettore Scola o alla memoria di eventi che hanno particolarmente segnato la storia recente della città, come il crollo di via di Vigna Jacobini. La Giunta capitolina ha dato il via libera a una delibera che denomina nuove aree di circolazione e zone verdi della città, così come approvate all'unanimità dalla Commissione Consultiva di Toponomastica, presieduta dall'assessore alla Cultura, Miguel Gotor. In dettaglio, alcune delle nuove intitolazioni: 1. L'intitolazione di ... Leggi su agi (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - Simone Signoret, Ettore Scola, Luigi Bigiarelli, le vittime di via di Vigna Jacobini e il. Sono le persone a cui verranno intitolate alcune zone di. La città avrà a breve nuove vie e aree verdi che saranno dedicate a varie personalità, come l'attrice francese Simone Signoret o il regista Ettore Scola o alla memoria di eventi che hanno particolarmente segnato la storia recentecittà, come il crollo di via di Vigna Jacobini. La Giunta capitolina ha dato il via libera a una delibera che denomina nuove aree di circolazione e zone verdicittà, così come approvate all'unanimità dalla Commissione Consultiva di Toponomastica, presieduta dall'assessore alla Cultura, Miguel Gotor. In dettaglio, alcune delle nuove intitolazioni: 1. L'intitolazione di ...

RaiTre : A Roma nel parco del Colosseo, è in corso un progetto che prevede l’osservazione degli animali che hanno “trovato c… - giroditalia : ?? #GIRO EXPRESS | Tappa 1?5? Da Rivarolo Canavese a Cogne, attraverso le montagne che regalano eccezionali prodott… - vigilidelfuoco : Tre persone bloccate per un guasto sulla giostra a 60 metri di altezza: la spettacolare simulazione di soccorso nel… - BabboleoNews : Anche #DuaLipa sceglie la #Liguria per le vacanze. La celeberrima cantante britannica si è concessa due giorni di r… - viagginbici : Il mio tour in questa terra in provincia di Sondrio è iniziato a Piuro alle Cascate dell’Acquafraggia, immerse nel… -