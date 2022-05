Selfie Room, in Italia ce ne sta una davvero pazzesca: ecco dove sta e cosa offre (Di sabato 28 maggio 2022) Si chiama così, un nome preso in prestito dagli anglofoni, ma non ha nessun bisogno di traduzione. Una stanza per gli autoscatti, uno spazio stile studio fotografico con diverse zone arredate in modo bizzarro per scattare e realizzare video unici. In due parole Selfie Room. Selfie Room – Adobe StockNegli Stati Uniti ormai rappresentano una regola per gli appassionati di smartphone e non. A Londra è scoppiata la moda con quella bizzarra esperienza pop-up interattiva, una vera e propria mostra, con ambienti ad hoc per Instagram, tra cui una replica del treno della metropolitana rosa, un muro di ciambelle, un supermercato rosa. C’è questo è molto altro nella Factory Service. Ora anche in Italia la Selfie Room prende piede. La prima non poteva essere che ... Leggi su computermagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Si chiama così, un nome preso in prestito dagli anglofoni, ma non ha nessun bisogno di traduzione. Una stanza per gli autoscatti, uno spazio stile studio fotografico con diverse zone arredate in modo bizzarro per scattare e realizzare video unici. In due parole– Adobe StockNegli Stati Uniti ormai rappresentano una regola per gli appassionati di smartphone e non. A Londra è scoppiata la moda con quella bizzarra esperienza pop-up interattiva, una vera e propria mostra, con ambienti ad hoc per Instagram, tra cui una replica del treno della metropolitana rosa, un muro di ciambelle, un supermercato rosa. C’è questo è molto altro nella Factory Service. Ora anche inlaprende piede. La prima non poteva essere che ...

