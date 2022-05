Ransomware basato su Linux | prende di mira i server VMware

(Di sabato 28 maggio 2022) Il nuovosudi. Cheerscript impianta malware a doppia estorsione suiESXi Ebbene si, il nuovosuha preso di. I ricercatori di Trend Micro hanno scoperto questi “malware” che vengono utilizzati per attaccare iESXi. Questi sono un hypervisor bare-metal per la creazione e l’esecuzione di diverse macchine virtuali (VM) che condividono lo stesso spazio di archiviazione su disco rigido. Cheerscrypt, ilsuÈ chiamato Cheerscrypt, ...

Nel giro di un anno gli incidenti legati ai ransomware sono cresciuti del 13%, stando ai dati del nuovo report di Verizon, sull'analisi di quasi 24mila incidenti di sicurezza reali. Il Data Breach Investigations Report di Verizon informa che negli ultimi dodici mesi gli attacchi Ransomware sono aumentati del 13%.