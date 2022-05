Paura a Roma: 90enne investito da un’auto finisce in Ospedale (Di sabato 28 maggio 2022) Attimi di apprensione stamattina a Roma in Via di Santa Maria della Speranza dove un uomo, all’altezza del civico 5, è stato investito da un’auto. L’anziano, di 90 anni, è stato portato in Ospedale all’Umberto I per accertamenti. Attualmente le sue condizioni di salute non sono note. Sul posto sono intervenute le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.00. Leggi anche: Roma, il retroscena choc dopo l’investimento della Vigilessa: «Atti osceni in mezzo alla strada per ‘farsi vedere’» Foto Reporter Montesacro su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 maggio 2022) Attimi di apprensione stamattina ain Via di Santa Maria della Speranza dove un uomo, all’altezza del civico 5, è statoda. L’anziano, di 90 anni, è stato portato inall’Umberto I per accertamenti. Attualmente le sue condizioni di salute non sono note. Sul posto sono intervenute le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale diCapitale. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.00. Leggi anche:, il retroscena choc dopo l’investimento della Vigilessa: «Atti osceni in mezzo alla strada per ‘farsi vedere’» Foto Reporter Montesacro su Il Corriere della Città.

