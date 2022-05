Marino, Consiglio comunale il 30.05.2022 (Di sabato 28 maggio 2022) La politica del Comune di Marino ha in agenda, il 30 maggio 2022, una seduta di Consiglio comunale che, in prima ed unica convocazione, è fissata alle ore 15, presso l’aula consiliare di Palazzo Colonna. L’Ordine del Giorno Comunicazioni; Trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà o rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione, ai sensi dell’art. 31, commi 45 e seguenti della legge n. 448/98 e ss. mm. cosi’ come modificato dall’art. 22 bis della legge 108/2021, con riferimento alle aree comprese nei piani di edilizia economico popolare di cui alla legge n. 167/62 e n. 865/71 e oggetto di ricognizione e valorizzazione ex art. 58, comma 2, d.l. n. 112/2008 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ) in via integrativa del piano delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 maggio 2022) La politica del Comune diha in agenda, il 30 maggio, una seduta diche, in prima ed unica convocazione, è fissata alle ore 15, presso l’aula consiliare di Palazzo Colonna. L’Ordine del Giorno Comunicazioni; Trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà o rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione, ai sensi dell’art. 31, commi 45 e seguenti della legge n. 448/98 e ss. mm. cosi’ come modificato dall’art. 22 bis della legge 108/2021, con riferimento alle aree comprese nei piani di edilizia economico popolare di cui alla legge n. 167/62 e n. 865/71 e oggetto di ricognizione e valorizzazione ex art. 58, comma 2, d.l. n. 112/2008 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ) in via integrativa del piano delle ...

