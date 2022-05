Mara Venier non va in pensione, la conduttrice rimane al timone di Domenica In (Di sabato 28 maggio 2022) Tutti coloro che si aspettavano l’annuncio dell’addio ieri sera nel suo Domenica In Show si sbagliava e di grosso visto, Mara Venier continua a mietere successi e per questo rimarrà salda al timone di Domenica In per un’altra stagione. In un primo momento abbiamo pensato tutti che questa sorta di festeggiamenti per il suo Giubileo fosse in realtà un addio ma le cose sono andate diversamente e in una serata ricca di ricordi, trash e risate, non è mancata la conferma che Mara Venier sarà al timone della prossima edizione dello show del pomeriggio su Rai1 e che sarà la sua quattordicesima volta battendo così anche il record di Pippo Baudo, fermo a tredici. Intervistata da La Stampa, Mara Venier ha ammesso che ... Leggi su optimagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Tutti coloro che si aspettavano l’annuncio dell’addio ieri sera nel suoIn Show si sbagliava e di grosso visto,continua a mietere successi e per questo rimarrà salda aldiIn per un’altra stagione. In un primo momento abbiamo pensato tutti che questa sorta di festeggiamenti per il suo Giubileo fosse in realtà un addio ma le cose sono andate diversamente e in una serata ricca di ricordi, trash e risate, non è mancata la conferma chesarà aldella prossima edizione dello show del pomeriggio su Rai1 e che sarà la sua quattordicesima volta battendo così anche il record di Pippo Baudo, fermo a tredici. Intervistata da La Stampa,ha ammesso che ...

