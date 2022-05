LIVE Canoa slalom, Europei 2022 in DIRETTA: Stefanie Horn in finale con il miglior tempo nel K1, ora la gara maschile (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.03 Il tedesco Noah Hegge, nonostante quattro secondi di penalità, è terzo in 105.48. Ricordiamo che nelle fasi finali vedremo Giovanni De Gennaro e Marcello Beda. 10.01 Il francese Titouan Castryck è autore di una buona prova per 23 porte, ma poi salta la ventiquattresima: 50 secondi di penalità. 10.00 Intanto un aggiornamento: rivista al replay la prova di Tunka, che non tocca la porta 22. Penalità annullata, è suo il miglior tempo in 101.25. 9.59 Errore dell’iberico Manuel Ochoa, che chiude ben lontano dai primi, in 116.74. 9.57 Il ceco Ondrej Tunka è perfetto per due settori e mezzo, poi una penalità alla porta 22 lo manda al secondo posto a due centesimi da Madore. 9.56 Il primo a scendere in acqua è il francese Mathurin Madore, che chiude in 103.23. 9.54 Non c’è un ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.03 Il tedesco Noah Hegge, nonostante quattro secondi di penalità, è terzo in 105.48. Ricordiamo che nelle fasi finali vedremo Giovanni De Gennaro e Marcello Beda. 10.01 Il francese Titouan Castryck è autore di una buona prova per 23 porte, ma poi salta la ventiquattresima: 50 secondi di penalità. 10.00 Intanto un aggiornamento: rivista al replay la prova di Tunka, che non tocca la porta 22. Penalità annullata, è suo ilin 101.25. 9.59 Errore dell’iberico Manuel Ochoa, che chiude ben lontano dai primi, in 116.74. 9.57 Il ceco Ondrej Tunka è perfetto per due settori e mezzo, poi una penalità alla porta 22 lo manda al secondo posto a due centesimi da Madore. 9.56 Il primo a scendere in acqua è il francese Mathurin Madore, che chiude in 103.23. 9.54 Non c’è un ...

darthspectvr : sono al mio fottuto limite ve lo giuro vado in canoa però non per vedere live l’episodio ma per menarli just because -