Lecce | Corvino vuole Leiva e Destro | le ultime

(Di sabato 28 maggio 2022) Pantaleoè già al lavoro per cercare rinforzi in vista della Serie A con il: sul taccuino del direttore ci sonoIlcon il direttoreè già al lavoro per cercare i primi rinforzi per la Serie A dei pugliesi. Muoversi d’anticipo è la soluzione migliore per arrivare al ritiro con un organico quasi fatto. Due le idee del direttore giallorosso: la prima è Mattia, che potrebbe arrivare a parametro zero con un ingaggio di 600 mila euro. Attaccante alla ricerca del riscatto dopo lestagioni. Il sogno disi chiama Lucas, suo pupillo dai tempi dell’Internacional. Più volte ha provato a portarlo in Italia senza riuscirvi, ora la suggestione è grande nonostante ...

