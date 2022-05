Giustizia, magistrati contro la riforma. Responsabilità civile: “E’ attacco alla nostra indipendenza” (Di sabato 28 maggio 2022) Ancora proteste dei magistrati contro riforme che. a loro avviso, lederebbero le loro prerogative L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 28 maggio 2022) Ancora proteste deiriforme che. a loro avviso, lederebbero le loro prerogative L'articolo proviene da Firenze Post.

ilfoglio_it : Il sindaco di Polignano a mare, solo indagato, per tornare in libertà è costretto a dimettersi. Chi lo accusa è un… - Takarawa3 : Dicono i referendum sulla giustizia non servono perché sono quesiti marginali.Vero,ma servono a gridare forte a pol… - GfcMcIta : @carlo1493 Patetico quando 'per dovere di partito' dici cazzate gigantesche. Da decenni il problema giustizia non è… - PieroSantarell1 : @Cordeli11870198 @ilportalettere Che c'entrano i delinquenti con la riforma della giustizia ,riequilibrare il trop… - FirenzePost : Giustizia, magistrati contro la riforma. Responsabilità civile “è attacco alla nostra indipendenza” -