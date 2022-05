Emilio | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 28 maggio 2022)si basa sul cogn romano Aemilius, tipico della gens Aemilia, basato a sua volta sul termine latino aemulus (“rivale”, “competitore”, e anche “imitatore”). Tuttavia, non si esclude che possa avere invece origini etrusche. IlEmiliano è un suo derivato; le varianti principali sono Emil, Emile, Emeli, mentre in spagnolo e in portoghese ilresta uguale all’italiano. Fra glifamosi ricordiamo il politicoLussu e lo scrittoreSalgari, ideatore della saga di Sandokan. In Italia ilha mantenuto più o meno inalterata la sua popolarità: nel 2020 sono stati chiamati così 113 neonati. L’onomastico può essere celebrato in diversi giorni dell’anno, fra cui il 28 maggio, in onore di sant’, martire ...