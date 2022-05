Diciannovenne chiede la mano alla... fidanzata di 76 anni a Napoli: e i social si scatenano. Ma è la nonna (Di sabato 28 maggio 2022) Un ragazzo di 19 anni, Giuseppe D'Anna , ha diffuso sui TikTok la diretta video durante la quale ha fatto una proposta di matrimonio alla sua... fidanzata, una donna di 76enne . Quella che diversi... Leggi su feedpress.me (Di sabato 28 maggio 2022) Un ragazzo di 19, Giuseppe D'Anna , ha diffuso sui TikTok la diretta video durante la quale ha fatto una proposta di matrimoniosua..., una donna di 76enne . Quella che diversi...

Advertising

AIdrofobo : Il diciannovenne che chiede la mano alla settantaseienne è la notizia che mi serviva oggi per tirarmi su di morale!… - Scorpio27023158 : L'unica cosa su cui mi permetto di dissentire è il ciuffo blu della fidanzatina che mi riporta vagamente a Mirko de… - mayabug2 : ????Bene ma non benissimo - ankerachele : Ma sono solo 56 anni di differenza, come tra Silvio e la sua ultima fiamma, d'altronde. - SaCe86 : Napoli, diciannovenne chiede la mano alla fidanzata 76enne: derisi sui social -