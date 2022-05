Bmw deve richiamare oltre 60mila auto in tutto il mondo per un software difettoso (Di sabato 28 maggio 2022) Bmw richiama 61.714 auto vendute in tutto il mondo dei modelli X3, X4 e X5 costruite tra il 18 agosto 2016 e il 28 febbraio 2022 per un difetto nel software di controllo che può portare al blocco o un calo della coppia del motore, anche se ad oggi non sono stati segnalati incidenti per il guasto. Di tutti i veicoli che sono interessati dalla misura si stima che 12.721 siano in Germania. Il costruttore tedesco contatterà direttamente i clienti invitandoli a portare la vettura in officina per la reinstallazione del software: verrà riprogrammata tutta la centralina di controllo del motore. La notizia è stata data dal settimanale Der Spiegel, che ha citato la banca dati dei richiami della Motorizzazione civile tedesca. Nella sua scheda il Kraftfahrt-Bundesamt specifica che l’azione è in corso dal 24 maggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Bmw richiama 61.714vendute inildei modelli X3, X4 e X5 costruite tra il 18 agosto 2016 e il 28 febbraio 2022 per un difetto neldi controllo che può portare al blocco o un calo della coppia del motore, anche se ad oggi non sono stati segnalati incidenti per il guasto. Di tutti i veicoli che sono interessati dalla misura si stima che 12.721 siano in Germania. Il costruttore tedesco contatterà direttamente i clienti invitandoli a portare la vettura in officina per la reinstallazione del: verrà riprogrammata tutta la centralina di controllo del motore. La notizia è stata data dal settimanale Der Spiegel, che ha citato la banca dati dei richiami della Motorizzazione civile tedesca. Nella sua scheda il Kraftfahrt-Bundesamt specifica che l’azione è in corso dal 24 maggio ...

