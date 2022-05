Afghanistan, dove i diritti vengono smantellati. I talebani chiudono la Commissione per i diritti umani (Di sabato 28 maggio 2022) La scusa è quella delle difficoltà economiche. Sta di fatto che tra i dipartimenti governativi soppressi dai talebani che governano in Afghanistan c’è anche la Commissione per i diritti umani, il che non può essere casuale. Di fronte alla crisi che il Paese sta affrontando, gli Studenti Coranici scelgono dunque di sacrificare quello che evidentemente considerano un orpello non indispensabile. E forse nemmeno necessario. In Afghanistan i talebani hanno chiuso la Commissione per i diritti umani (Foto Ansa) L’Afghanistan ha annunciato un deficit di bilancio di 501 milioni di dollari per quest’anno finanziario, rendendo pubblico il primo bilancio nazionale annuale da ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 28 maggio 2022) La scusa è quella delle difficoltà economiche. Sta di fatto che tra i dipartimenti governativi soppressi daiche governano inc’è anche laper i, il che non può essere casuale. Di fronte alla crisi che il Paese sta affrontando, gli Studenti Coranici scelgono dunque di sacrificare quello che evidentemente considerano un orpello non indispensabile. E forse nemmeno necessario. Inhanno chiuso laper i(Foto Ansa) L’ha annunciato un deficit di bilancio di 501 milioni di dollari per quest’anno finanziario, rendendo pubblico il primo bilancio nazionale annuale da ...

