Vaiolo delle scimmie, Bassetti: "Subito quarantena per infetti e contatti stretti" (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – "Subito quarantena per gli infetti" contagiati da Vaiolo delle scimmie "e i loro contatti stretti per 21 giorni, come fatto da Uk e altri Paesi". Così su Twitter Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. "Siamo a oltre 300 casi di Vaiolo delle scimmie in oltre 20 Paesi. Nelle prossime ore/giorni arriveremo a migliaia di casi, tanto che credo sia inutile continuare a dare numeri", conclude l'infettivologo. L'articolo proviene da Italia Sera.

