UNDER 21 - Prima convocazione per Zanoli difensore del Napoli

l'Italia UNDER 21 torna in campo per le ultime tre gare del girone con l'obiettivo di mantenere un Primato che vale il pass diretto per l'Europeo. Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 26 Azzurrini: Prima chiamata per il difensore del Napoli Alessandro Zanoli, classe 2000. Il gruppo azzurro, che si radunerà domenica entro le ore 12 presso il CPO di Tirrenia e nel pomeriggio inizierà la preparazione, affronterà il 6 giugno il Lussemburgo a Differdange (ore 18.00 stadio Municipal de la Ville), il 9 giugno scenderà in campo a Helsingborg (ore 18.00 Olimpia Stadium) con la Svezia, mentre lo stadio 'Cino e Lillo Del Duca' di Ascoli (ore 17.30) ospiterà il 14 giugno l'ultimo match del girone con la Repubblica d'Irlanda. L'Italia è al comando del Gruppo F con 17 punti e tre lunghezze di vantaggio.

