Tutto ciò che devi sapere sul leggendario Gran Premio di Monaco

Il leggendario Gran Premio di Monaco si disputerà per la 79esima volta alla fine del mese di maggio del 2022. Spettacolare circuito urbano, il Gran Premio di Monaco è la gara più lenta della stagione e senza dubbio anche quella con il maggiore grado di difficoltà, a causa di un percorso angusto e quasi interamente costeggiato da guard-rail e barriere. Questo mitico Gran Premio, caratterizzato da un'estrema difficoltà di sorpasso, è stato disputato per la prima volta nel 1929. Una lunga tradizione che lo rende, ancora oggi, un evento chiave della stagione di Formula 1. Il monegasco Charles Leclerc ha la possibilità di vincere in casa. Il pilota della Scuderia Ferrari ha avuto un inizio di stagione fantastico e attualmente è secondo

