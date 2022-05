Roma, incidente sulla Tiburtina: scontro tra tre auto e uno scooter (Di venerdì 27 maggio 2022) Si potrebbe definire un incidente con effetto domino. Prima si sono scontrate due auto. Esattamente su via Nazionale Tiburtina, all’altezza dell’incrocio con strada del Tartaro, nella zona di Villa Adriana, comune di Tivoli. Poi il forte impatto le ha fatte sobbalzare in mezzo alla strada dove, in direzione Tivoli, viaggiava uno scooter. Leggi anche: Roma, chiusa la stazione Libia Metro B: ‘Ennesimo problema delle scale mobili’ Le condizioni dei passeggeri Sembrerebbe che i feriti siano due. Un ragazzo di 26 anni che guidava lo scooter e una donna di 60. Sarebbero stati trasportati entrambi all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Le notizie a riguardo sono ancora in fase di aggiornamento. Le cause del sinistro Lo scontro delle auto, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 maggio 2022) Si potrebbe definire uncon effetto domino. Prima si sono scontrate due. Esattamente su via Nazionale, all’altezza dell’incrocio con strada del Tartaro, nella zona di Villa Adriana, comune di Tivoli. Poi il forte impatto le ha fatte sobbalzare in mezzo alla strada dove, in direzione Tivoli, viaggiava uno. Leggi anche:, chiusa la stazione Libia Metro B: ‘Ennesimo problema delle scale mobili’ Le condizioni dei passeggeri Sembrerebbe che i feriti siano due. Un ragazzo di 26 anni che guidava loe una donna di 60. Sarebbero stati trasportati entrambi all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Le notizie a riguardo sono ancora in fase di aggiornamento. Le cause del sinistro Lodelle, ...

