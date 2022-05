Rimini | consegnata la “Figurina d’Oro” a Davide Nicola

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– È stata ufficialmentenelle mani di, l’allenatore della Salernitana, la ““, il premio assegnato dalla Panini al miglior tecnico, così come hanno deciso coloro i quali hanno votato il Trainer granata che ha portato il cavalluccio marino ad ottenere una clamorosa salvezza in serie A. La ““, che si assegna attraverso un concorso svoltosi via social, è stataal tecnico di Luserna San Giovanni oggi pomeriggio alla Fiera di, dove da domani e per tre giorni si svolgerà la terza edizione della The Coach Experience, la kermesse annuale organizzata dall’Aiac (Assoallenatori), che torna dopo l’interruzione dovuta alla ...