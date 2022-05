"Questa parola non la usa mai". Il giudice sgancia il siluro su Draghi in tv, cala gelo in studio (Di venerdì 27 maggio 2022) Nicola Gratteri torna a mettere nel mirino il premier Mario Draghi. In una lunga intervista a Piazza Pulita, il procuratore ha puntato il dito contro l'inquilino di palazzo Chigi. Secondo Gratteri, Draghi sarebbe stato fin troppo timido nella lotta alla mafia: "Draghi, il giorno in cui si è insediato, non ha detto una volta la parola ‘mafia'. Questo governo sta smontando le norme che c'erano, il messaggio che arriva alla gente è che c'è aria di smobilitazione". Un concetto questo già espresso qualche giorno fa ai microfoni di La7 a Otto e Mezzo. Intervistato da Lilli Gruber, il procuratore aveva ribadito le sue critiche al premier soprattutto nella lotta alla criminalità organizzata. Le parole di Gratteri hanno creato qualche polemica. Ma il procuratore non ha fatto alcun passo indietro. Ospite nel salotto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Nicola Gratteri torna a mettere nel mirino il premier Mario. In una lunga intervista a Piazza Pulita, il procuratore ha puntato il dito contro l'inquilino di palazzo Chigi. Secondo Gratteri,sarebbe stato fin troppo timido nella lotta alla mafia: ", il giorno in cui si è insediato, non ha detto una volta la‘mafia'. Questo governo sta smontando le norme che c'erano, il messaggio che arriva alla gente è che c'è aria di smobilitazione". Un concetto questo già espresso qualche giorno fa ai microfoni di La7 a Otto e Mezzo. Intervistato da Lilli Gruber, il procuratore aveva ribadito le sue critiche al premier soprattutto nella lotta alla criminalità organizzata. Le parole di Gratteri hanno creato qualche polemica. Ma il procuratore non ha fatto alcun passo indietro. Ospite nel salotto di ...

