Perché, improvvisamente, tutte queste nuove malattie? Qualche risposta (Di venerdì 27 maggio 2022) Una delle osservazioni che ricevo frequentemente, ogni volta che si discute di un nuovo patogeno – sia esso SARS-CoV-2, la misteriosa epatite nei bambini o il vaiolo delle scimmie – suona più o meno così: “ma cosa sta succedendo? Perché, improvvisamente, tutte queste nuove malattie?”È il caso, quindi, di trattare brevemente la questione delle malattie emergenti, e particolarmente di quelle legate alla propagazione di agenti patogeni infettivi. Innanzitutto Qualche definizione: una malattia infettiva emergente è dovuta ad una infezione apparsa di recente all'interno di una popolazione, oppure ha incidenza o distribuzione geografica in rapido o incipiente aumento. L’emergenza di una malattia infettiva può essere connessa a nuovi o precedentemente ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 27 maggio 2022) Una delle osservazioni che ricevo frequentemente, ogni volta che si discute di un nuovo patogeno – sia esso SARS-CoV-2, la misteriosa epatite nei bambini o il vaiolo delle scimmie – suona più o meno così: “ma cosa sta succedendo??”È il caso, quindi, di trattare brevemente la questione delleemergenti, e particolarmente di quelle legate alla propagazione di agenti patogeni infettivi. Innanzituttodefinizione: una malattia infettiva emergente è dovuta ad una infezione apparsa di recente all'interno di una popolazione, oppure ha incidenza o distribuzione geografica in rapido o incipiente aumento. L’emergenza di una malattia infettiva può essere connessa a nuovi o precedentemente ...

rudogoall : @StefaInter1908 @Andreamoffa @Glongari Penso che due dei 3 acquisti che vuole siano Botman e Sanches, non a caso di… - volkvoIny : perché entro su twitter e la mia tl improvvisamente parla solo di naruto manco controllassero ogni mia mossa e aves… - smjlesuarez : @CARICOT0NICO esattamente poi zoe perché improvvisamente non le rivolge più la parola boh vabbè - _sarcasticraven : Ma perché è improvvisamente diventato il remake di squadra antimafia con tanto di ammazzati a in chiesa sull'altare???? #DonMatteo13 - agvthos : lol ......perché mi sento improvvisamente così...solo..lol... -