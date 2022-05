Omicidio Willy | i genitori | «Nostro figlio non si è ucciso da solo Non vogliamo vendette | ma basta bugie dai fratelli Bianchi»

(Di venerdì 27 maggio 2022) «non ha mai fatto male a nessuno, studiava e lavorava in un ristorante: era unmodello. Ora non c’è più, merita vera giustizia, ci aspettiamo una condanna grave». Sono le parole deidiMonteiro Duarte, il ventennenella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, a margine del processo per l’dele che vede imputati i, per cui la procura di Velletri ha chiesto l’ergastolo. E ieri mattina, durante l’ultima udienza del processo davanti alla Corte d’Assise di Frosinone, Gabrieleha dichiarato: «Non ho toccatonemmeno con un dito. Io non sarei stato in grado, nemmeno se lo avessi voluto, di fare quello di cui mi si ...

Sono le parole dei genitori diMonteiro Duarte , il ventenne ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, a margine del processo per l'del figlio e che vede imputati ...Quella che doveva essere ila giornata della sentenza, è stata, invece oggi, nel processo in corte d'assise a Frosinone per l'diMonteiro Duarte, la giornata della difesa dei fratelli Bianchi. La sentenza, infatti, è slittata al 4 luglio. "Non ho toccatoneanche con un dito ma ho ascoltato il pm ...Il 4 luglio la sentenza per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Ieri, davanti alla Corte d'assise di Frosinone, presieduta dal giudice Francesco Mancini, si sono concluse le arringhe difensive con ...Giovedì 26 maggio 2022 - 14:18. Omicidio Willy, la mamma: mio figlio non si è ucciso da solo. Sentenza attesa per il 4 luglio prossimo. CONDIVIDI SU:. . . . . . . . . . . Frosinone, 26 mag. (askanews) ...