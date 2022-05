Milan, Maldini: «Scudetto capolavoro. Futuro? Non ho parlato con nessuno, è poco rispettoso» (Di venerdì 27 maggio 2022) Paolo Maldini, direttore del Milan, ha parlato della stagione dei rossoneri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Paolo Maldini, direttore del Milan, ha parlato della stagione dei rossoneri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: Scudetto – «Direi un capolavoro. È la vittoria delle idee, della volontà e dello spirito di gruppo. Siamo rimasti due anni al vertice riuscendo a fare qualcosa di super contro le previsioni. E non è banale il fatto che negli ultimi 20 anni il Milan di scudetti ne avesse vinti solo due. Ecco perché ci dà tanto orgoglio». Futuro – «C’è anche la questione relativa al contratto mio e di Massara. Siamo in scadenza e non abbiamo rinnovato. Devo dire che per il nostro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Paolo, direttore del, hadella stagione dei rossoneri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Paolo, direttore del, hadella stagione dei rossoneri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:– «Direi un. È la vittoria delle idee, della volontà e dello spirito di gruppo. Siamo rimasti due anni al vertice riuscendo a fare qualcosa di super contro le previsioni. E non è banale il fatto che negli ultimi 20 anni ildi scudetti ne avesse vinti solo due. Ecco perché ci dà tanto orgoglio».– «C’è anche la questione relativa al contratto mio e di Massara. Siamo in scadenza e non abbiamo rinnovato. Devo dire che per il nostro ...

