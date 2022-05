Mercato Toro, da Gollini a Cragno: i granata cercano un portiere affidabile (Di venerdì 27 maggio 2022) La porta è stato un problema per Juric, che vuole un salto di qualità: anche Gabriel e Varela sulla lista di Vagnati La costruzione del nuovo Toro partirà dal portiere. Tra i pali, infatti, è stata una stagione particolarmente complicata: Milinkovic-Savic ha palesato enormi limiti tecnici e nell’arco del campionato ha perso il posto, Berisha si è confermato un buon secondo e poco più, Gemello ha vissuto l’esordio in serie A ma è ancora acerbo e andrà in prestito per crescere. Ivan Juric ha dovuto convivere con il problema dell’estremo difensore, per la prossima stagione vuole fare il salto di qualità anche tra i pali. Gollini prima scelta Tanti indizi portano a Pierluigi Gollini, in prestito al Tottenham ma destinato a tornare all’Atalanta. E a Bergamo, rispetto a un anno fa, c’è un Musso in più, con il club ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) La porta è stato un problema per Juric, che vuole un salto di qualità: anche Gabriel e Varela sulla lista di Vagnati La costruzione del nuovopartirà dal. Tra i pali, infatti, è stata una stagione particolarmente complicata: Milinkovic-Savic ha palesato enormi limiti tecnici e nell’arco del campionato ha perso il posto, Berisha si è confermato un buon secondo e poco più, Gemello ha vissuto l’esordio in serie A ma è ancora acerbo e andrà in prestito per crescere. Ivan Juric ha dovuto convivere con il problema dell’estremo difensore, per la prossima stagione vuole fare il salto di qualità anche tra i pali.prima scelta Tanti indizi portano a Pierluigi, in prestito al Tottenham ma destinato a tornare all’Atalanta. E a Bergamo, rispetto a un anno fa, c’è un Musso in più, con il club ...

