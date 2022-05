Maldini: «Io e Massara siamo in scadenza. Elliot e Gazidis non hanno mai parlato con noi, è irrispettoso» (Di venerdì 27 maggio 2022) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha concesso una lunga, interessante e polemica intervista alla Gazzetta dello Sport. «Da mesi ma in questo momento non abbiamo la disponibilità economica per pensare a questo salto di qualità. Anche perché siamo in una fase di passaggio. Vedremo… E in più c’è anche la questione relativa al contratto mio e di Massara. siamo in scadenza e non abbiamo rinnovato. Devo dire che per il nostro percorso e per ciò che è successo in passato anche durante il periodo di crisi con Rangnick, trovo poco rispettoso il fatto che a oggi l’amministratore delegato ed Elliott non si siano neanche seduti a parlare con noi. Dico solo a parlare. Perché loro potrebbero anche dirci “il vostro lavoro non è stato abbastanza buono per continuare”. O può essere che io ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 maggio 2022) Paolo, direttore tecnico del Milan, ha concesso una lunga, interessante e polemica intervista alla Gazzetta dello Sport. «Da mesi ma in questo momento non abbiamo la disponibilità economica per pensare a questo salto di qualità. Anche perchéin una fase di passaggio. Vedremo… E in più c’è anche la questione relativa al contratto mio e diine non abbiamo rinnovato. Devo dire che per il nostro percorso e per ciò che è successo in passato anche durante il periodo di crisi con Rangnick, trovo poco rispettoso il fatto che a oggi l’amministratore delegato edt non si siano neanche seduti a parlare con noi. Dico solo a parlare. Perché loro potrebbero anche dirci “il vostro lavoro non è stato abbastanza buono per continuare”. O può essere che io ...

