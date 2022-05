Luce Social Club: ospiti di venerdì i campioni Palmisano e Busà (Di venerdì 27 maggio 2022) venerdì 27 maggio in programma una nuova puntata di Luce Social Club, in onda dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su NOW e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/. Proseguono gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis. Luce Social Club: gli ospiti della puntata La nuova serata ricca di ospiti si apre con la regista Beatrice Baldacci e gli attori Irene Vetere e Lorenzo Aloi per presentare “La Tana”, opera prima della giovane regista che si ricollega a “Supereroi senza superpoteri”, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)27 maggio in programma una nuova puntata di, in onda dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su NOW e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/. Proseguono gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.: glidella puntata La nuova serata ricca disi apre con la regista Beatrice Baldacci e gli attori Irene Vetere e Lorenzo Aloi per presentare “La Tana”, opera prima della giovane regista che si ricollega a “Supereroi senza superpoteri”, ...

Advertising

91LouisSun : mado il giorno che a te e a quella combriccola che ti ritrovi come amici levano i social sarà un mondo bellissimo p… - Davydbox : @_anamorfosi_ Ci sono volte in cui non capisco alcuni tuoi pensieri (e sfoghi) portati alla luce su questo social (… - social_michele : @alessan47586283 ???????????????? Sempre pensato la stessa cosa ... manca di logica nei suoi ragionamenti. Spara una serie… - Irenlucegas : @ikol22 Ciao Fabrizio, per verificare a sistema la tua richiesta, ti invitiamo a scriverci in privato l'indirizzo e… - Unomattina : Gli aggiornamenti del conflitto russo-ucraino alla luce delle 'aperture' di Putin in cambio della rimozione delle s… -