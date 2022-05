LIVE F1 | GP Monaco 2022 in DIRETTA | scatta la FP1 | inizia il fine settimana del Principato!

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!LA FP1 DEL GP DI!!!!!! 13.57 Ancora pochi istanti e si parte! Tutto è pronto per il via della prima sessione di prove libere! 13.54 Attenzione anche alla Mercedes. Dopo i notevoli miglioramenti messi in mostra nella gara spagnola, il team di Brackley cerca conferme anche nel Principato. Potrà davvero inserirsi nella lotta per qualifiche e gara? 13.51 Sarà un weekend importantissimo anche per Carlos Sainz. Lo spagnolo, dopo una pessima gara al Montmelò, ha disperato bisogno di invertire il proprio trend e provare a comporre una doppietta rossa 13.48 Per il momento, tuttavia, la gara di casa non ha mai sorriso a Charles Leclerc. 18° nel 2018 dopo non aver concluso la gara per colpa dell’esplosione dei freni della sua Sauber, quindi ko ...