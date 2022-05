LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: Leclerc davanti a Sainz, la Ferrari reagisce. Risultati e classifica (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles Leclerc Ferrari1:12.656 6 2 Carlos Sainz Ferrari+0.044 6 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.379 4 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.447 4 5 Lando NORRIS McLaren+0.638 5 6 George RUSSELL Mercedes+0.750 5 7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.980 4 8 Fernando ALONSO Alpine+1.256 3 9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.403 5 10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.478 3 11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.583 3 12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.611 3 13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.812 4 14 Alexander ALBON Williams+1.830 4 15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.869 3 16 Lance STROLL Aston Martin+1.967 4 17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.238 3 18 Esteban OCON Alpine+2.560 3 19 Nicholas LATIFI Williams+3.620 4 20 Daniel RICCIARDO ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles1:12.656 6 2 Carlos+0.044 6 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.379 4 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.447 4 5 Lando NORRIS McLaren+0.638 5 6 George RUSSELL Mercedes+0.750 5 7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.980 4 8 Fernando ALONSO Alpine+1.256 3 9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.403 5 10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.478 3 11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.583 3 12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.611 3 13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.812 4 14 Alexander ALBON Williams+1.830 4 15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.869 3 16 Lance STROLL Aston Martin+1.967 4 17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.238 3 18 Esteban OCON Alpine+2.560 3 19 Nicholas LATIFI Williams+3.620 4 20 Daniel RICCIARDO ...

