La Polonia cede all'Ue, il Parlamento cancella il sistema disciplinare dei giudici per il quale Bruxelles aveva bloccato i fondi del Recovery (Di venerdì 27 maggio 2022) La Polonia cede all'Unione europea e cancella il sistema disciplinare dei giudici che aveva portato Bruxelles a congelare i fondi del Next Generation Eu destinati a Varsavia fino a un suo adeguamento. Il sistema, secondo l'Ue, metteva a rischio l'autonomia della magistratura, uno dei pilastri dello Stato di diritto sul quale da anni ormai è in corso uno scontro, per motivi diversi, tra le istituzioni europee e i governi polacco e ungherese. Con questa decisione del Parlamento di Varsavia è possibile che l'Europa decida di sbloccare gli stanziamenti del piano per la ripresa dopo la pandemia di coronavirus. Alla fine dello scorso ottobre, la Corte di Giustizia dell'Ue ...

