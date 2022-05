Giustizia, Draghi “Auspico che riforma sia completata con prontezza” (Di venerdì 27 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Gli italiani si aspettano dalla magistratura decisioni giuste e prevedibili, in tempi brevi. Gli stessi magistrati hanno bisogno di una riforma che rafforzi la loro credibilità e terzietà. Questi sono i principi alla base della riforma del Governo, che Auspico possa essere completata con prontezza”. Così il premier Mario Draghi, in un messaggio inviato all'Università di Padova in occasione del convegno sulla riforma della Giustizia. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Gli italiani si aspettano dalla magistratura decisioni giuste e prevedibili, in tempi brevi. Gli stessi magistrati hanno bisogno di unache rafforzi la loro credibilità e terzietà. Questi sono i principi alla base delladel Governo, chepossa esserecon”. Così il premier Mario, in un messaggio inviato all'Università di Padova in occasione del convegno sulladella. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

