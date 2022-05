Flower power | in primavera… fioriamo ?????

Leggi su dilei

(Di venerdì 27 maggio 2022) Quanto sono belli i fiori in primavera? A me piacciono tantissimo, ma convengo con il fatto che è un attimo far sì che il look diventi da scolaretta. Come evitare questa cosa? Aggiungendo un tocco cool al vostro outfit! Vediamo come fare. Aggiungete del denim Il denim è sempre un’ottima idea, sempre, su qualunque cosa, se il vostro obiettivo è quello di sdrammatizzare il vostro look. Se avete nell’armadio una gonna a fiorellini, ad esempio, con una t-shirt bianca e una giacca in denim, magari oversize (rubata al papà, al fratello maggiore o al fidanzato!), otterrete un look easy e portabile anche a scuola! Il tocco in più? Un paio di sneakers bianche: sceglietele basse e in tela come Converse o Superga per un look più bon ton, o invece alte sulla caviglia come le Air Jordan se volete essere più sportive. La felpa stampata è sempre una buona idea La felpa è sempre una scelta ...