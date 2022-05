Esercito Italiano e svizzero coinvolti in Odescalchi 2022

Advertising

Torna dopo sei anni l'esercitazione di protezione civile transfrontaliera: quest'anno Odescalchi 2022. Si svolgerà tra Luino e Maccagno e coinvolgerà tra il 13 e il 19 giugno l'e quello svizzero in un'ottica di cooperazione tra le due parti per la prevenzione e il contrasto di eventi calamitosi in zona di confine. L'esercitazione di peso vede coinvolti l'...E boccia il piano di pace, 'non è serio'. Mariupol, al via la russificazione dei bambini: ... il presidente Vladimir Putin 'a caro prezzo per se stesso e per l'russo sta continuando a ...Scriveva Anna Politkovskaja nel 2004 nel suo “La Russia di Putin”: “In Russia l’esercito – uno dei pilastri istituzionali dello Stato – continua ad essere un campo di concentramento per i giovani che ...Gli staffettisti dell’Esercito sono partiti da Nocera fino a giungere in piazza Matteotti, percorrendo l’asse viario che storicamente collegava Nuceria a Stabiae. Run4Hope Italia è il primo grande ...