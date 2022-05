Cancro | su Nature lo studio per un candidato vaccino “che elude le difese sviluppate dai tumori”

(Di venerdì 27 maggio 2022) Un nuovo passo verso un potenzialeanti-tumorale universale: i ricercatori del Dana-Farber Cancer Institute di Boston (Usa) hanno presentato sulla rivistauncontro ilin grado dire ledaiper respingere questo tipo di trattamento. I risultati preliminari confermerebbero l’efficacia delnei topi e in alcuni primati. La maggior parte dei vaccini contro ilprende di mira le proteine specifiche della superficie cellulare (antigeni) che sono espresse dalle cellule tumorali, aiutando il sistema immunitario a riconoscere e attaccare queste cellule. Tuttavia, la natura e l’immunogenicità (capacità di stimolare una risposta ...

