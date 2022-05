Bologna, alla ricerca del vice Arnautovic: due i nomi nella lista rossoblù (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Bologna vuole a tutti i costi trovare un vice Arnautovic per la prossima stagione: Lammers e De Luca sono i nomi nella lista Il Bologna in attesa di dare l’ufficialità per l’arrivo di Sartori, starebbe già guardando al mercato per provare a chiudere e rinforzare alcuni reparti. In attacco senza ombra di dubbio manca un vice Arnautovic ed ecce che le idee dei felsinei sono due. Il primo è Lammers dell’Atalanta che Sartori aveva portato in nerazzurro, il secondo è un profilo giovane. Parliamo di De Luca, attaccante della Sampdoria ma che in stagione ha fatto bene a Perugia in B. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Ilvuole a tutti i costi trovare unper la prossima stagione: Lammers e De Luca sono iIlin attesa di dare l’ufficialità per l’arrivo di Sartori, starebbe già guardando al mercato per provare a chiudere e rinforzare alcuni reparti. In attacco senza ombra di dubbio manca uned ecce che le idee dei felsinei sono due. Il primo è Lammers dell’Atalanta che Sartori aveva portato in nerazzurro, il secondo è un profilo giovane. Parliamo di De Luca, attaccante della Sampdoria ma che in stagione ha fatto bene a Perugia in B. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

