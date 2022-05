(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – L’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, sotto il coordinamento del Gruppo CP-Operazioni della Direzione Generale, che realizza la programmazione operativa, il coordinamento e l’esecuzione delle operazioni sul territorio per la prevenzione e la repressione dei fenomeni illeciti, relativamente a tutti gli ambiti di competenza attribuiti all’Agenzia, ha effettuato, nella notte tra il 25 e il 26 maggio, un’operazione ispettiva a tutela della legalità e della sicurezza in materia di gioco delin unaubicata nel territorio di Roma. L’azione, condotta da personale dell’Ufficio Controlli Giochi e della Direzione Territoriale per il Lazio, nonché di altre due Direzioni territoriali, è scaturita dall’analisi effettuata dagli Uffici centrali dell’Agenzia al fine di garantire il regolare svolgimento del gioco dellae il ...

Advertising

RomaDailyNews

Se fino all'anno scorso il concorsodueprincipali " il World Press Photo of The Year e il World Press Photo Story of the Year ", da quest'anno iprincipali sono quattro: il ...Se fino all'anno scorso il concorsodueprincipali " il World Press Photo of The Year e il World Press Photo Story of the Year ", da quest'anno iprincipali sono quattro: il ... Assegnava premi irregolari, sala bingo sanzionata - RomaDailyNews