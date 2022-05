A rischio i cantieri della metropolitana di Milano (Di venerdì 27 maggio 2022) La gara d’appalto per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M1 di Milano, verso Baggio, che era stata prevista per giugno, rischia di slittare a dopo l’estate. Ad annunciarlo è stato Salvatore Barbara, direttore dell’Area Infrastrutture per la Mobilità del Comune lombardo. Il prolungamento della metropolitana M1 di Milano rischia di slittare a dopo l’estate L’attuale bando di gara prevede, infatti, una possibilità di aumento dei costi fino a un massimo del 20 per cento. Ma la crescita esponenziale dei prezzi, che coinvolge soprattutto i materiali da costruzione, l’energia e i carburanti, non permetterebbe alle aziende di rispettare questo limite. E questo mette in discussione perfino l’apertura del cantiere. La lunghezza complessiva del prolungamento è di circa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 maggio 2022) La gara d’appalto per la realizzazione del prolungamentolineaM1 di, verso Baggio, che era stata prevista per giugno, rischia di slittare a dopo l’estate. Ad annunciarlo è stato Salvatore Barbara, direttore dell’Area Infrastrutture per la Mobilità del Comune lombardo. Il prolungamentoM1 dirischia di slittare a dopo l’estate L’attuale bando di gara prevede, infatti, una possibilità di aumento dei costi fino a un massimo del 20 per cento. Ma la crescita esponenziale dei prezzi, che coinvolge soprattutto i materiali da costruzione, l’energia e i carburanti, non permetterebbe alle aziende di rispettare questo limite. E questo mette in discussione perfino l’apertura del cantiere. La lunghezza complessiva del prolungamento è di circa ...

