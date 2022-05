Zelensky “Non c'è alternativa, dobbiamo combattere e vincere” (Di giovedì 26 maggio 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Non abbiamo altra alternativa che combattere. E vincere. Liberare la nostra terra e il nostro popolo. Perchè gli occupanti vogliono non solo portarci via qualcosa, ma tutto quello che abbiamo, anche il diritto alla vita degli ucraini”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram.– foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Non abbiamo altrache. E. Liberare la nostra terra e il nostro popolo. Perchè gli occupanti vogliono non solo portarci via qualcosa, ma tutto quello che abbiamo, anche il diritto alla vita degli ucraini”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyrsu Telegram.– foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

Advertising

GiovaQuez : Castellina: 'Non è che Zelensky può decidere il nostro futuro. Dei capi di governo responsabili devono capire che n… - stebellentani : Prima o poi capiremo che se il popolo ucraino è indiscutibilmente vittima di un’aggressione feroce e criminale (que… - NicolaPorro : ?? Non bastano le armi e le sanzioni. #Kiev ora chiede di più. E spunta questa foto molto critica verso l'Europa?? - infoitinterno : Ucraina, Zelensky: “Non cederemo alcun territorio”. Kuleba: “NATO non fa nulla” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Zelensky “Non c’è alternativa, dobbiamo combattere e vincere” - -