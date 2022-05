Tremate | Stranger Things 4 è arrivato | meno pop | più dark | sempre irresistibile

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il primo grande successo mondiale di Netflix torna per la quarta stagione. Da domani, 27 maggio, la piattaforma pubblica il Volume 1 di4. Ovvero i primi 7 episodi della serie. Che si concluderà con gli ultimi 2 il prossimo 1 luglio. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova attesissima avventura dei giovani protagonisti di. La trama di4 Siamo nel 1986. Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt Mall che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo, i ragazzi si separano per la prima volta perché vanno al liceo. E le difficoltà che incontrano nel nuovo ambiente non facilitano certo le cose. E come se non bastasse, in questo periodo particolarmente vulnerabile, ecco arrivare ...

L'Officiel Italia

